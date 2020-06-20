六月节全美各地示威 川普发推文纪念

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（法新社华盛顿19日电） 全美各地民众今天在极具象徵意义、纪念美国终止奴隶制度的「六月节」走上街头，要求种族正义。川普总统发推文，一方面纪念六月节，另一方面却又威胁示威民众。

46岁非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭白人警察粗暴执法致死，全美各地引发连续数周的示威活动。亚特兰大、芝加哥、纽约、华盛顿特区与其他城市今天都有游行和集会。

美国总统川普今天在推特（Twitter）发文，一方面纪念六月节，另一方面却又威胁示威民众。

川普原定六月节当天在奥克拉荷马州杜尔沙（Tulsa）举办造势大会，这是川普自爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情以来的首场造势活动，但后来因民众对他具挑衅意味的时间与地点选择高呼不满，而被迫延到明天。

1921年杜尔沙曾发生美国最严重的大屠杀之一，当时多达300名非裔民众丧生。

川普面对极富挑战的11月连任选战，并对示威者采取「法律和秩序」的强硬立场。他说：「任何要前来奥克拉荷马州的示威者、无政府主义者、煽动者、打劫者或任何下三滥，你要知道，你受到的待遇不会像你在纽约、西雅图或明尼阿波利斯市一样。」

他还在文中标注华府特区市长说：「华府警察都没在做事，眼睁睁看雕像被推倒和焚烧。这些人应该即刻被逮捕，真是我们国家的耻辱！」（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP