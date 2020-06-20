德英法强化自身立场 反对美国升高伊朗制裁

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（法新社巴黎19日电） 德国、法国和英国为阻止国际间就伊朗核子计画所达成的协议瓦解，今天强化自身对伊朗问题的立场，并就近日对伊朗采取新制裁措施的美国提出警告。

美国总统川普单方面宣布退出2015年签署的伊朗核子协议，并对伊朗祭出新制裁后，各国与伊朗间紧张氛围升高；德法英3国今天决定支持联合国对伊朗延长实施武器禁运措施。

伊朗核子协议3个签约国德法英表示，他们对于解除重创伊朗的武器禁运限制持保留态度。伊朗一直呼吁终止这项限制。

德英法3国外交部长发出这份联合声明之际，联合国旗下负责监督各国核子活动的国际原子能总署（International Atomic Energy Agency，IAEA）今天也通过一项对伊朗至关重要的决议，要求伊朗开放专家勘查伊朗境内的2处核场地设施。

德英法外长表示：「我们认为10月解除依据第2231 号决议所设立的联合国常规武器禁运计画，恐对区域安全和稳定造成重大影响。」

但仍遵守伊朗核子协议的德英法3国也表示，他们反对美方用制裁措施来对伊朗施加「最大」压力策略。

他们指出，「我们深信任何单方面想要启动伊朗核协议中载明『制裁回弹』（snapback）机制的意图」，将会在联合国安全理事会「引发严重的不良后果」；「制裁回弹」机制一旦启动，美国便得以将对伊朗实施的制裁程度全面恢复至伊朗核子协议前的水准。

© 2020 AFP