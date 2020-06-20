改革迟缓又经济疲弱 马利数万人示威反政府

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（法新社马利首都巴马科19日电） 西非国家马利数万民众今天响应新兴反对势力号召，走上首都巴马科街头，要求总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）下台。

2012年，马利北部出现圣战士攻击，后来势力扩散到马利脆弱的中部，75岁的凯塔因未能遏制圣战士叛乱而饱受压力。在动荡中，已有数千士兵与平民身亡，数十万人逃离家园。

政治改革步调僵化、经济衰弱，以及普遍认为政府贪腐的观点，汇流成国内反凯塔的情绪。

一名伊斯兰领袖伊玛目今天带领数万名示威民众在市中心广场祈祷，民众接着高唱国歌、吹非洲笛，并且有许多人高举反政府标语的牌子。

在这场示威前，6月5日也曾有一场由反对派团体组成的新联盟所策划的类似集会，这个联盟因此命名为「六五运动－爱国势力集会」，集结宗教领袖与民间人士，疏导群众对政府改革迟缓、对圣战士持续杀戮的深深挫败感，由伊斯兰强硬派分子狄固（Mahmoud Dicko）领导。

尽管凯塔16日承诺筹组一个纳入在野人士的新联合政府，「六五运动」仍策划了今天的示威行动。

参与示威的42岁教师狄亚吉特（Mamadou Diakite）告诉法新社，凯塔必须下台，「我们在此是为了最终的胜利，不可能协商」。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

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