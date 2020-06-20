白宫寻求法院禁止波顿出书 法官为难

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（法新社华盛顿19日电） 前白宫国家安全顾问波顿在即将出版的新书里大爆总统川普猛料，白宫寻求法院做最后一道防线，禁止出书以免泄。但随诸多劲爆内容都已曝光，白宫的愿望恐不易实现。

联邦地区法院法官蓝柏斯（Royce C. Lamberth）认为，在新书内容已提前于16日曝光且媒体都已大篇幅报导摘要公诸于世后，是要法官如何阻止波顿的这本回忆录上市。

他在华府的庭讯里说：「对我来说，我要怎么处置这本书在全美发行，肯定是一大难题。」

名为「事发之室－白宫回忆录」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）的新书，细数波顿（John Bolton）任职美国国安顾问17个月的点滴，还难堪地揭发川普的「乖戾」与「不学无术」；波顿还在出版前的访问里直言川普不适任、没治国能力。

美国司法部盼今天这场紧急开庭能阻止新书23日上市，但书已运往全美与世界各地，上架已箭在弦上，波顿自己还接受好几场打书的媒体专访。

蓝柏斯问司法部副助理部长莫瑞尔（David M. Morrell）：「这就像我们在德州常讲的，马儿都已跑出仓廪啦（为时已晚之意）。」他在庭讯里没说何时会作出裁定。

© 2020 AFP