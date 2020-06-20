缺病患参与羟氯奎宁治肺疫试验 诺华药厂喊停

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（法新社日内瓦19日电） 瑞士制药大厂诺华集团宣布，已决定中止以羟氯奎宁治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的临床试验，因为要召募足够病患参与这种争议性药物的研究有困难。

诺华集团（Novartis）今天晚间发表声明说：「由于召募病患困难，试验无法完成，诺华集团决定停止以羟氯奎宁（Hydroxychloroquine）治疗2019冠状病毒疾病的临床试验。」

这家瑞士药厂说，召募难题「使得临床团队不可能在合理的时间范围内搜集到重要的数据」。

诺华集团指出：「至今没有安全问题的通报，研究也未得出有关药效的结论。」

羟氯奎宁及相关的化合药物氯奎宁（Chloroquine）向来用于治疗疟疾，而且因为已知具有抗病毒潜力，而在疫情爆发之初，被视为可能的治疗用药。

尽管羟氯奎宁据悉会产生严重副作用，但在疫苗尚未问世以及其他可能有效的药物刚开始获得识别的情况下，诸如美国总统川普等知名人物仍普遍吹捧羟氯奎宁的疗效。

诺华集团4月间曾表示，在与美国食品暨药物管理局（Federal Aviation Administration, FAA）协商下，将针对美国约440名2019冠状病毒疾病的住院病患进行羟氯奎宁第3阶段试验。

不过本月稍早，美国当局暂停了羟氯奎宁的使用；而本周世界卫生组织（WHO）表示，暂停羟氯奎宁的临床试验，因这款药物并未显现出能减少病患死亡率的效力。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP