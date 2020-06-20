美国务卿警告欧洲：中国是流氓行为者

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（法新社华盛顿19日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天警告欧洲国家，中国在世界舞台上是「流氓行为者」他们若向中国靠拢，就是背离他们的价值。

蓬佩奥今天在丹麦哥本哈根举行的民主高峰会以视讯发表演说，他表示他的看法从未软化，中国在世界舞台上是「流氓行为者」，企图支配全球。

蓬佩奥说，没有「任何办法能在不抛弃自我本质的情况下，用这些替代选项来两全其美。依赖威权主义的民主配不上民主之名」。

蓬佩奥也再次呼吁欧洲避免采用中国电讯设备供应商华为的产品，指华为是中国监控的工具。蓬佩奥说，北京当局利用在希腊与西班牙的港口投资「明目张胆地侵略主权」。

他说：「我们必须摘去经济关系的金色眼罩，看到中国挑战并不仅仅出现在门口－它出现在每一个首都。」「应该带着怀疑眼光看待中国国有企业的每一项投资。」

蓬佩奥也再度严厉批评中国推动制定「香港版国安法」，以及囚禁约100万名维吾尔族和其他突厥穆斯林。他说这令人想起欧洲曾发生的大屠杀，而「这种践踏人权的规模是自第二次世界大战以来从未见过的」。

但蓬佩奥表示，他也看到希望的徵兆，他称许瑞典关闭了境内所有孔子学院，也特别点出捷克挺身抨击中国的压迫性外交。

蓬佩奥说：「我们在做决定时不要留下任何疑惑，让我们拥抱自由。」（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP