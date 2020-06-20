蓬佩奥警告靠拢中国即背离价值 逼欧洲选边站

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（法新社华盛顿19日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天警告欧洲国家，他们若向中国靠拢，就是背离他们的价值。蓬佩奥两天前才和中共中央政治局委员杨洁篪在夏威夷举行闭门会议。

蓬佩奥今天在丹麦哥本哈根举行的民主高峰会以视讯发表演说，他表示，他的看法从未软化，中国在世界舞台上是「流氓行为者」，企图支配全球。

蓬佩奥说，没有「任何办法能在不抛弃自我本质的情况下，用这些替代选项来两全其美。依赖威权主义的民主配不上民主之名」。

蓬佩奥表示，他17日与杨洁篪的6小时会晤，同样传递「非常直白」的讯息。

蓬佩奥说，美国正密切关注中国的行动，包括其最近与美国盟友印度的喋血边境冲突。

他说：「美国正在回应中国共产党侵略的方式，是过去20年来美国没做到的。」他指的是川普政府。

蓬佩奥也再次呼吁欧洲避免采用中国电讯设备供应商华为的产品，指华为是中国监控的工具。蓬佩奥说，北京当局利用在希腊与西班牙的港口投资「明目张胆地侵略主权」。

他说：「我们必须摘去经济关系的金色眼罩，看到中国挑战并不仅仅出现在门口－它出现在每一个首都。」「应该带着怀疑眼光看待中国国有企业的每一项投资。」

蓬佩奥也抨击中国处理新型冠状病毒疫情的方式，他指控北京当局「撒了谎，让病毒扩散到全世界」。

蓬佩奥也再度严厉批评中国推动制定「香港版国安法」，以及囚禁约100万名维吾尔族和其他突厥穆斯林。他说这令人想起欧洲曾发生的大屠杀，而「这种践踏人权的规模是自第二次世界大战以来从未见过的」。

但蓬佩奥表示，他也看到希望的徵兆，他称许瑞典关闭了境内所有孔子学院，也特别点出捷克挺身抨击中国的压迫性外交。

蓬佩奥说：「我们在做决定时不要留下任何疑惑，让我们拥抱自由。」

尽管蓬佩奥批中炮火猛烈，但川普前国家安全顾问波顿（John Bolton）出新书抛出震撼弹，书中爆料川普请求中国国家主席习近平协助打赢连任选战，并对维吾尔拘押营表示赞同。（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP