全球冠状病毒疫情逾46万人不治 确诊超过874万例

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（法新社巴黎20日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间20日19时（台湾21日凌晨3时），全球至少46万1665人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾874万2490例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有406万4300人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万9460人病故，累计确诊数达224万617例，至少60万6715人康复。

巴西死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万8954人病故，确诊达103万2913例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万2589死，30万3110例确诊）、义大利（3万4610死，23万8275例确诊）、法国（2万9633死，19万6594例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3352例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊250万6305例，19万2432死；美国和加拿大累计确诊234万1576例，12万7915死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊196万6918例，9万1835死。

亚洲累计确诊99万2857例，2万8255死；中东地区累计确诊63万463例，1万3260死；非洲累计确诊29万5528例，7837死；大洋洲累计确诊8846例，131死。

© 2020 AFP