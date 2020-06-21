川普杜尔沙造势活动 6名工作人员证实染疫

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（法新社奥克拉荷马州杜尔沙20日电） 美国总统川普即将重启竞选连任造势，在首场活动登台前，当地前置作业人员却有6人的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检成阳性反应。

法新社报导，杜尔沙（Tulsa）这场造势活动，是川普自美国爆发疫情以来首场地方政治集会，但今天传出人员染疫的最新消息，恐进一步推升它成为「超级传播」中心的忧虑，尤其是杜尔沙本身和邻近几个城市和州的疫情一直居高不下。

川普竞选团队发言人墨托（Tim Murtaugh）在声明中说：「按照卫生安全规范，竞选团队的工作人员在活动前都接受病毒筛检。」

墨托说：「数百人接受采检后，前置作业团队有6名成员呈阳性反应，并随即执行隔离措施。」

「染疫工作人员以及这些个案的接触名单，都不会出席今天的造势活动，也不会近距离接触与会者或民选官员。」

川普这场造势活动吸引大批铁粉齐聚杜尔沙，活动在室内举行，场内约可容纳2万人。

支持者已经开始进入会场。川普竞选团队表示，所有入场参加造势活动的民众，都会提供体温测量、口罩和干洗手。

川普政府官员表示，会建议支持者配戴口罩，但并非强制要求；白宫新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）则表示她不会在造势活动中配戴口罩。

杜尔沙市府官员在内的批评者表示，川普这场集会触犯美国疾病管制暨预防中心（U.S. CDC）的防疫规范，包括大型集会、保持社交距离，以及配戴口罩等。

© 2020 AFP