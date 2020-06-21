川普造势大会赌一把 甘冒疫情风险拉抬选情

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（法新社杜尔沙20日电） 为扭转民调落后对手情势，美国总统川普不顾卫生单位警告，甘冒疫情风险，今晚在奥克拉荷马州杜尔沙举行造势大会，预估近2万人与会。

美国将在11月举行总统大选，目前民调显示，共和党籍的川普落后笃定成为民主党总统候选人的前副总统拜登（Joe Biden），川普急欲扭转颓势，而造势大会一直是他最爱的政治工具。

川普造势大会预定今晚在奥克拉荷马州（Oklahoma ）首府杜尔沙（Tulsa）举行，会场BOK中心外面街道挤满了川普的支持者，许多人穿戴写有「让美国再次伟大」字样的红帽或T恤，但几乎没人戴口罩，也未保持社交距离，无视最近奥克拉荷马州染疫病例飙升。

由于今晚大会会场上将有成千上万「川粉」激昂呐喊，可能引爆新一波疫情，川普已淡化处理可能面临的疫情风险。

在出发之前，川普在白宫对媒体说，杜尔沙的群众「真不可思议，他们从未见过像这样的盛况。」

奥克拉荷马州最近几天通报新感染病例激增，而在川普登台前短短数小时，川普竞选连任团队证实前置作业人员中，有6人检测感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。奥克拉荷马州卫生厅已警告，BOK中心拥有1万9000个座位，群众密集，染疫风险大增。

川普竞选连任团队发言人墨托（Tim Murtaugh）声明表示：「（染疫者）已立即隔离…确诊工作人员或接触者不会参加今晚大会。」

今晚的造势大会成败与否，关系重大，因为这攸关1万9000人在BOK中心共处数小时的染疫风险，还有川普的政治前途。

在造势大会会场外的另一个角落，一群非裔群众与川普的支持者互相叫骂。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP