缅甸若开邦断网一年 解禁呼声高涨

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（法新社仰光21日电） 缅甸冲突频仍的西北部被政府封锁网路如今迈入第2年，人权组织形容这是全球历时最长的断网行动。现在当地忧心疫情，民众和维权人士纷纷呼吁解禁网路。

缅甸军方自2019年1月起陷入与叛乱团体「若开军」（Arakan Army）的血腥内战，该团体企图为若开族佛教徒争取更多自治权。

政府从去年6月21日起，关闭若开邦（Rakhine）与邻近的钦邦（Chin）数座城镇的行动网路数据，让急着得知动乱消息的居民陷入恐慌。电信公司说，政府下令断网是为了避免「非法活动」。

一名政府官员本月稍早表示，8座城镇至少还会断网至8月1日。

缅甸人民少有个人电脑，民众绝大多数仰赖行动电话来沟通和获取资讯，无法上网的民众特别容易受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情所害。

人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）19日呼吁，立即停止「这场全球历时最长、由政府实施的网路封锁行动」。

人权观察亚洲区法律顾问拉克德希（Linda Lakhdhir）表示，在全球疫病大流行期间，「让平民取得保护自身安全所需的资讯至关重要」。

缅甸至今共记录到287起确诊病例，其中6人死亡，但专家忧心，数据这么少是因为检测不够。

若开邦冲突已迫使数以万计的平民流离失所、数百人受伤和多人丧命，军方与若开军互控犯下虐待行径。

© 2020 AFP