西班牙重新开放与法国边界

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（法新社西班牙拉洪克拉21日电） 西班牙对3月开始实施的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制令进行最后一波松绑，今天西班牙与法国边界的车流已经回复。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）本月稍早宣布，马德里中央政府21日起将取消对多数欧洲联盟（EU）成员国的边境管制。防疫紧急状态也于21日结束。

西班牙是全球疫情最严重的国家之一，至今已有超过2万8000人染疫不治，同时经济也受到重创，尤其是地位关键的观光产业。

法国边境贝比浓（Perpignan）一名退休居民因为西班牙店家比较便宜，时常跨境购物。他说：「今天早上在我常去的西班牙商店，我是第一位客人，很快我后面就排了大概10个人。」

在西班牙，首都马德里和大城巴塞隆纳及其各自区域疫情最严重，维持最严格限制措施的时间比其他地区更久。

法新社记者今天来到靠近西班牙与法国边界东端的佩尔蒂（Perthus）关口，发现每2至3分钟就有车辆跨境，从西班牙入境法国的车辆较多。

边境检查自凌晨0时起取消，交通维持顺畅。

西班牙政府昨天宣布，自今天起对欧盟和申根国家开放边界，入境者不须隔离检疫14天。不过，西班牙邻国葡萄牙已表示，两国边界将维持封闭至7月1日。（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP