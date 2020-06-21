西雅图无警察自治区爆枪击 酿1死1伤

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（法新社西雅图20日电） 美国警方表示，西雅图反种族歧视示威者成立的无警察自治区今天凌晨爆发枪击，导致1男死亡、1男重伤，枪手人数不明且已逃逸。影片显示，警方寻找受害者时遭示威者阻挡。

西雅图警察局表示，反种族歧视示威者占据的「国会山区组织示威区」（Capitol Hill Organized Protest, CHOP）爆发枪击，地点位于第10大道和东松街（East Pine）地带。

警方于凌晨2时30分左右抵达案发现场，随后得知，有两名男性受害者被CHOP「医疗人员」送至港景医疗中心（Harborview Medical Center）。

警方指出，其中一名受害者现年19岁，送医后宣告不治，另一名受害者「仍在医院，有生命危险」。

警方表示，目前尚不清楚枪手人数是一人还是多人，且犯案者仍逍遥法外。警方也没有描述可能犯案者特徵。西雅图时报（The Seattle Times）报导，据信枪击与示威活动无关。

近两周以来，抗议非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死的示威者和维权人士占据国会山区附近地区，成立无警察「国会山区组织示威区」。

警方说：「警察试图寻找枪击受害者，却遇到激烈示威群众，这些民众阻止警察安全接近受害者。」

警方随后公布的穿戴式摄影机画面显示，示威者阻止警方进入无警察自治区。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP