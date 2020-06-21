NBA将复赛 10月总冠军赛后紧接选秀

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（法新社纽约20日电） 美国职篮NBA因2019冠状病毒疾病（COVID-19）暂停，多家媒体今天报导，NBA提出的复赛计画中，已经确定几个关键日期，包括总冠军赛、选秀会都将在10月进行。

体育电视频道ESPN、运动新闻网站「运动员」（The Athletic）表示，联盟在给球队的备忘录中敲定的日期，包括8月25日选秀乐透抽签、10月16日选秀会、10月18日自由球员市场开启，10月23日开始可与球员签约。

7战4胜制的NBA总冠军赛若需打到第7场，第7战将会是在10月13日。

法新社报导，致命的疫情让比赛从3月起就暂停至今，在NBA和球员工会针对复赛的集体谈判达成协议之前，这些表定的日程不会正式定下。

先前出现的版本中，NBA计划7月30日起，在佛罗里达州奥兰多附近的迪士尼世界（Walt Disney World）体育园区内，以隔离必要人员的方式重启剩余赛季。

NBA计划让包括西区13队、东区9队，共22队争夺前进总冠军赛的机会。

备忘录同时阐明交易窗口，对参加奥兰多复赛球员来说，时间从6月23日开始，30日结束。

球员必须于6月24日前告知球队自己是否参加复赛。

不愿到奥兰多比赛的球员，每错过1场比赛将损失1.1%的薪水，扣薪最多以14场为限，或以薪资的15%为上限。

请假或因健康问题无法参赛复赛的球员，将不会被扣薪。

© 2020 AFP