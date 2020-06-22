俄总统访崭新武装部队教堂 向二战死者致敬

广告 继续浏览后续

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯总统蒲亭今天拜访崭新且宏伟的武装部队主教座堂（Cathedral of the Armed Forces），向第二次世界大战的俄国亡者致敬。

武装部队主教座堂高度近100公尺，共有6个金色穹顶，位于莫斯科郊外的军事主题公园，是目前俄国第3大东正教教堂。

今年稍早有消息指教堂内将出现蒲亭和苏联时期独裁者史达林的镶嵌画，引发争议。最终镶嵌画应蒲亭的要求移除。

蒲亭今天在电视转播的仪式上表示：「对我们俄国人来说，纪念在伟大的卫国战争（Great Patriotic War，指二战）中战斗、死亡、出力让我们更接近战胜的所有人，是很神圣的。」

蒲亭在俄罗斯东正教牧首基里尔（Patriarch Kirill）身旁说：「我们精进武装部队和供应他们新装备，他们的作战能力正在强化。」

今天这场仪式正值纳粹入侵苏联79周年。当局预计24日举行二战胜利75周年盛大阅兵。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，蒲亭被迫重新安排原订5月9日举行的阅兵活动。根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）网站，俄国目前累计确诊案例达59万1465例，排全球第3多。

© 2020 AFP