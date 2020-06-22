俄罗斯重判左派活动人士 当局挨批严刑逼供

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（法新社圣彼得堡22日电） 俄罗斯法院今天判处两名左派活动人士长期监禁，他们被控参与恐怖组织，但两人都否认犯罪。被告的支持者批评，两人是安全部门阴谋、越权执法和严刑拷打的受害者。

25岁的菲林科夫（Viktor Filinkov）和28岁的博亚辛诺夫（Yuli Boyarshinov）被控参与名为「网络」（Network）的恐怖组织。检察官说，这个组织除在2018年俄国总统选举期间策划武装暴动，并计划在当年的世界杯足球赛期间发动恐怖攻击。

人在圣彼得堡军事法院的法新社记者说，菲林科夫被判入狱7年，而博亚辛诺夫被判5年6个月徒刑。

在俄罗斯加入恐怖组织的最高刑期是10年。

菲林科夫和博亚辛诺夫的支持者宣称，两人是安全部门阴谋、越权执法和严刑拷打下的受害者。

两个人最初都认罪，但菲林科夫撤回自己的供词，因为供词是在胁迫下做出的，而且他在拘留期间遭到殴打和电击。

博亚辛诺夫的母亲科普洛娃（Tatiana Koplyova）说：「这些文件都是假的，所有的供词都是严刑逼供取得。」她还说，他们签署供词是「因为没人想死」。

数十名两人的盟友今天在法院外抗议，他们燃放烟雾弹，并散发写着「俄罗斯终将自由」的传单。

© 2020 AFP