全球新冠肺炎确诊逼近900万例 近47万人不治

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（法新社巴黎22日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间22日11时（台湾22日晚间7时），全球至少46万8518人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾897万9750例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有420万700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万9977人病故，累计确诊数达228万969例，至少61万7460人康复。

巴西的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计5万617人病故，确诊达108万5038例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万2632死，30万4331例确诊）、义大利（3万4634死，23万8499确诊）、法国（2万9640死，19万6878例确诊）。

从区域来看，欧洲累计确诊253万2159例，19万2860死；美国和加拿大累计确诊238万2255例，12万8448死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊205万8781例，9万5912死。

亚洲累计确诊104万6176例，2万9432死；中东地区累计确诊64万4308例，1万3645死；非洲累计确诊30万7167例，8090死；大洋洲累计确诊8908例，131死。（译者：陈政一）

© 2020 AFP