参加反种族主义抗议 韩密尔顿赞感动

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（法新社伦敦21日电） 一级方程式赛车（F1）唯一黑人赛车手、6届世界冠军韩密尔顿，今天参加英国伦敦最新一场反种族主义抗议游行。他在社群媒体Instagram（IG）上形容这次经验让他「真的很感动」。

自从美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察用膝压颈致死后，这类反种族主义抗议就变得愈来愈常见。

35岁的韩密尔顿（Lewis Hamilton）在IG写道：「今天沿路走到海德公园（Hyde Park）和平抗议。我很骄傲能亲自看到这么多不同族裔和背景的人支持这项运动。」

「我很自豪能出面肯定并支持黑人的命也是命（Black Lives Matter）运动，还有我的黑人血统。」

「我也很开心看到这么多白人支持者以人人平等之名现身。真的让人很感动。我非常肯定觉得改变终将到来，但我们现在不能停下脚步。继续推动吧！」

韩密尔顿也贴出自己高举「黑人的命也是命」标语牌的照片，他的衬衫上写着口号「黑色是种独特fu」，脖子上围着一条黄围巾。

韩密尔顿之前也替英国「星期日泰晤士报」（Sunday Times）撰文。他在文中提到将发起他个人宣扬多元性的组织，来吸引更多黑人年轻人投入赛车界。

韩密尔顿表示：「做做样子的时代结束了」。

© 2020 AFP