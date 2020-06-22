川普反对邮寄投票 司法部长巴尔附和

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（法新社华盛顿21日电） 美国司法部长巴尔（William Barr）今天抨击美国大选采用邮寄投票，称此举可能导致舞弊。

巴尔是在接受「福斯新闻」（Fox News）访问时，呼应总统川普的看法。没有证据显示邮寄投票曾出现重大问题，但川普多次警告美国不应在11月大选采用这种作法。

巴尔表示，在「国家严重对立」之际，邮寄投票「可能为舞弊打开大门」，削弱大众对选举结果的信心。

他说，投递到信箱里的选票可能遭窃，甚至可能会有一些外国势力印制「数以万计伪造选票」来左右选举结果。

选举专家对这种说法抱持怀疑态度。

邮寄投票在许多州和地区行之有年，除了曾发生一些个别事件外，几乎未传问题；海外美国人和军队透过邮寄投票参与选举，也从未传出重大舞弊，但今年开始，邮寄投票却受到密切审视。

总统大选初选在疫情严峻时刻展开，为维持社交距离，多州投票所都出现选民大排长龙的场景，排队时间动辄数小时。

至于邮寄投票对政治会有何种影响，目前也未全盘明朗。

一直以来都有人认为邮寄投票对民主党较有利，因为和较富裕的共和党人相比，部分低收入的选民较没办法亲自到投票所投票；但邮寄投票也在一些乡村地带的川普票仓受到欢迎。

史丹佛大学（Stanford University）上月研究1996年以来邮寄投票对大选的影响，结果发现，邮寄投票会提高整体投票率，但「似乎不会增加任一党的得票率」。

© 2020 AFP