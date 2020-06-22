巴西版川普坚持不防疫 境内病故人数破5万

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（法新社里约热内卢21日综合外电报导）巴西2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情迟迟不见获得控制，今天通报病故人数突破5万人，确诊病例达100万起。

法新社和路透社报导，巴西卫生部指出，过去24小时新增641例不治，自2月26日通报首起确诊以来境内累计5万617人病故，总共108万5038人确诊。

巴西疫情为仅次于美国、全球第2严峻的国家。美国总计近12万人死亡，逾220万人染疫。

有「巴西版川普」之称的总统波索纳洛（Jair Bolsonaro），最知名的莫过是将新型冠状病毒比作「小感冒」。

他还杠上州政府及地方主管实施的防疫封锁措施，说保持社交距离、居家隔离、暂停商业活动等防疫举措对经济的伤害远比病毒本身来得深。

● 墨西哥、秘鲁、智利疫情一览

拉丁美洲疫情持续升高，墨西哥、秘鲁与智利都受重创。

墨西哥通报17万人染疫，2万349人病亡。

秘鲁今天为止已突破8000人死亡。经过99天防疫封锁后，秘鲁准备明天准许购物中心恢复营业。

阿根廷今天通报死亡人数超过1000人，更彰显此一地区灾情。

智利采取新统计方法，将疑似感染新型冠状病毒的死亡病例也纳入计算，昨天通报累计死亡7144人，几乎是旧数字的两倍。

专家说，检测数量不足，意味真正染疫数字可能更高。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP