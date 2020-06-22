德支付商Wirecard陷假帐疑云令人想起安隆丑闻

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（法新社法兰克福22日电） 德国支付服务商Wirecard今天证实，公司帐户消失的19亿欧元（约新台币630亿元）可能从未存在。这起疑似近年最大规模假帐事件，令人想起轰动一时的美国安隆公司丑闻。

Wirecard在菲律宾的信托帐户消失的19亿欧元，占其资产负债表的1/4。事实上，英国「金融时报」（Financial Times）等媒体1年多前便开始追踪报导，怀疑Wirecard的亚洲分公司会计作假。

Wirecard的创办人暨执行长布劳恩（Markus Braun ）已因这起事件于19日请辞下台，代理执行长佛莱斯（James Freis）今天也表示，他们正与债权人协商，同时考虑一些选项让营运能维持正常，包括进行企业重组、出售或暂停部分业务。

然而，投资人的信心依旧迅速崩溃。Wirecard的股价已由17日的逼近100欧元跌到今天午盘掼破16欧元。

德国「联邦金融监管局」（BaFin）局长胡斐尔德（Felix Hufeld）表示：「这是我所见过（法兰克福股市）DAX指数成分企业最惨烈的情况。」

近10年德国企业丑闻频传，这是最新案例。过往除了德意志银行（Deutsche Bank）一再发生金融违法事件，占据财经新闻版面；福斯汽车（Volkswagen）也曾爆发柴油车排气造假的「柴油门」丑闻，付出超过300亿欧元代价。

1999年乘全球电子支付浪潮成立的新创企业Wirecard，原本是金融科技（FinTech）业界看好的宠儿，更在2018年风光上市；如今却光环不再，并可能沦为安隆（Enron）丑闻翻版。

2000年代初期宣告破产的美国德州能源公司安隆，当年爆发会计造假、审计人员共谋和政商勾结等丑闻，倒闭后撼动美国经济。预料Wirecard假帐案很可能还会有更多内幕爆出。

© 2020 AFP