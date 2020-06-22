投资人忧心新疫情 亚洲股市普遍收黑

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（法新社香港22日电） 在欧洲继续推动2019冠状病毒疾病（COVID-9）解封措施之际，投资人忧心关注全球激增的新感染病例，亚洲股市今天普遍下跌。

法新社报导，全球政府及央行挹注的现金继续提供市场急需支撑，但观察家指出，从3月谷底反弹的股市可能过热。

投资人在经历整体乐观的一周后，已转而谨慎看待美国多州新病例激增的令人忧心现象，包括加州、德州及佛州。中国、澳洲、德国及日本也正对抗新疫情，重新采取若干防疫限制措施。

世界卫生组织（WHO）上周警告，疫情目前进入「新的危险阶段」，因为尽管疫情加速蔓延，民众对防疫封锁措施已觉厌烦。

苹果公司（Apple）19日表示，由于新增病例，将关闭一些最近已恢复营业的商店，令美国投资人感到震惊。

尽管如此，欧洲国家正逐渐摆脱导致经济困境的封锁措施，西班牙已开放边界，欢迎班机入境，法国学校、电影院及剧院已重新开放。

东京股市日经225指数下跌0.2%，收22437.27点；香港恒生指数小跌0.5%，收24511.34点；上海证券交易所综合指数小跌0.1%，收2965.27点。

首尔股市下挫0.7%，新加坡股市下跌0.2%，威灵顿股市下滑0.9%，曼谷及雅加达股市也下跌，雪梨股市平盘，但孟买、台北及马尼拉股市上扬。

© 2020 AFP