抖音和K-Pop用户恶搞造势大会 川普阵营予以驳斥

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普昨晚举行竞选连任造势大会，出席人数却远不如预期，有一说是抖音和K-Pop用户故意恶搞，注册却不出席，让现场出现超多空位，不过川普竞选连任团队予以驳斥。

川普竞选连任团队说，已将假的预约资料移除。川普在奥克拉荷马州大城杜尔沙（Tulsa）举行举行3个月来首场造势大会，川普先前说他预期会有100万人涌入，实际情况却是现场1万9000个座位都没坐满。

杜尔沙消防局说，共有6000多人到场力挺川普，不过川普竞选连任团队认为，参与人数远多于此，至少有1万2000人共襄盛举。

川普2020年竞选连任总干事帕斯凯尔（Brad Parscale）在声明中说，假的索票请求不会影响到我们，因为参与集会是先到先得的原则。

帕斯凯尔怪罪「假新闻媒体」报导在疫情期间参与大规模集会，恐构成健康风险，反种族主义示威的影像画面也吓跑了想前往造势现场的支持者。

前共和党策士、川普批评者施密特（Steve Schmidt）在推特上说，全美各地的青少年故意注册却不出席，他的16岁女儿和她朋友就索取了「数以百计」入场券。

有些家长回应施密特的贴文说，他们的孩子也做了类似的事情。

倘若事情为真，这就不是社群媒体用户近几周来第一次展现政治影响力了。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月遭白人警察压颈致死，掀起全美示威潮，反对警察暴力执法，舆论战场扩及到了社群媒体，K-Pop粉丝大军近来狂贴偶像的迷因与影像，淹没反示威者使用的主题标签。

当时人在杜尔沙的BBC记者朱契尔（Anthony Zurcher）说，主办单位一向会提供更多入场券，因此，恶作剧者无法阻止合法支持者参与集会。

不过，这些人似乎说服了川普阵营，让他们相信有更多人只是有兴趣，而非实际参与造势大会。

朱契尔还说，这场造势活动吸引了大约100万人索取入场券，即便只有其中一半是合法支持者，参与人数也会比实际数字高出许多。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP