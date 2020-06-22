欧盟中国视讯峰会登场

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（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟（EU）高官与中国领袖今天将举行视讯高峰会。由于欧盟锁定中国企业实施新关税，加上欧盟担心北京在世界舞台上的独断作风，双边关系日趋紧张。

欧盟先前指控北京就2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行发动假消息攻势，因此激怒北京，今天欧盟主要机构的高层将与中国高阶领袖讨论疫情。

欧盟方面的代表为欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel），与欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）。

中国主要代表为国务院总理李克强，中国国家主席习近平预料也会发布影片声明。

中国与欧盟都说希望强化联系，但双方对贸易、投资规范、人权、国家安全等议题看法分歧，双边关系备受影响。

北京驻欧盟大使上周表示，今天的会谈是一次契机，藉由抓住机会、因应挑战，可让双方享有更富成效、更实质的关系。

但他同时抨击欧盟计划更严格规范接受国家巨额补贴的外国企业，这将使得中国企业格外容易成为箭靶。他指责欧盟鼓吹他国开放，本身却没这么做。

© 2020 AFP