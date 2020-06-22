沙乌地防疫解封 麦加年度朝觐仍未定

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（法新社利雅德21日电） 沙乌地阿拉伯经过3个月严格防疫封锁，虽然又见感染病例增加，但当局决定今天起结束全国防疫宵禁，并解除商业营运限制，包括美发沙龙与电影院等场所。

国营媒体报导，在圣城麦加（Mecca），准许穆斯林恢复祈祷。

再过数周，年度朝觐活动预定开始，但根据内政部规定，国际航班与宗教朝觐活动仍然暂停，并禁止超过50人以上的社交群聚。

沙国视听媒体总务委员会(the General Commission for Audiovisual Media）宣布，全国电影院重开营业，但须严格遵守社交距离指导原则。

沙国为波斯湾地区通报最多染疫人数的国家，而自5月底开始阶段性松绑严格管制措施后，又见病例攀升。

根据卫生部的资料，沙国今天为止累计15万7612人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），死亡人数增至1267人。

医疗消息来源告诉法新社，首都利雅德与红海城市吉达（Jeddah）加护病房中挤满新型冠状病毒患者，医护体系已备感压力。

沙国面临数十年来最严重的经济危机，须克服低油价与疫情的双重打击，但当局已决定要解除管制措施。

麦加「天房」外围地区清真寺在5月底已重新开放，但严格要求遵守社交距离与相关措施。

麦加与麦地那（Medina）全年举行的副朝觐活动也仍暂停，因为担心疫情可能蔓延到这两个伊斯兰最神圣的城市。

当局目前尚未宣布今年大朝觐是否举行，但已敦促穆斯林延缓朝觐的准备。一年一度大朝觐活动本来预定7月底举行。

去年约有250万来自世界各地的穆斯林，前往沙国旅行参加朝觐，依伊斯兰规范，若情况允许，每个穆斯林一生至少要朝觐一次。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP