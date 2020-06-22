澳洲第二大城墨尔本忧爆发第二波疫情

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（法新社墨尔本22日电） 位在澳洲维多利亚州（Victoria）的澳洲第二大城墨尔本缩紧防疫限制，以防第二波疫情大流行。邻近的新南威尔斯州（New South Wales）今天也警告居民，避免前往墨尔本。

维多利亚州上周通报新增110多起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，其中大多发生在墨尔本。澳洲其他地区的首长因此警告民众，勿前往墨尔本的6个疫情新「热点」。

新南威尔斯州州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）说，任何有意前往墨尔本的人都应该「重新考虑计画」。

她在新南威尔斯州首府雪梨对记者表示：「现阶段我们建议别去那些热点。...我们建议民众，若无必要现阶段勿前往墨尔本。」雪梨曾是澳洲疫情重灾区，但近几周少有新病例。

一名澳式足球（Australian Rules）球员周末检出对COVID-19病毒呈阳性反应，原定于墨尔本举行的足球赛也不得不延后。

维多利亚州官员已暂不考虑松绑若干防疫限制，包括放宽在餐厅或咖啡厅用餐的人数。此外已恢复较严格的家庭聚会规定，以防疫情卷土重来。

相较澳洲其他地区新增病例数维持在低点，并努力恢复经济活动，维多利亚州当局的行动，是澳洲解封趋势首度出现大转弯。

澳洲迄今累计近7500例确诊，其中102人不治。澳洲有些地区已自称区内无COVID-19病毒。（译者：刘文瑜/核稿：张正芊）

© 2020 AFP