狄米特罗夫染疫 乔科维奇提姆等急检测

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（法新社巴黎21日电） 保加利亚好手狄米特罗夫今天自爆确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），世界球王乔科维奇和奥地利名将提姆等曾与他接触的人都将接受检测。

男网世界排名第19的狄米特罗夫（Grigor Dimitrov）在社群媒体Instagram上发文告诉球迷朋友，他在摩纳哥（Monaco）验出COVID-19阳性反应。

狄米特罗夫说：「我要确保过去几天曾接触我的人都接受检测，并采取必要防疫措施。我为自己可能造成的任何伤害感到相当抱歉。我现在回到家了，正在复原中。感谢大家支持，请保持安全及健康。」

亚得里亚巡回赛（Adria Tour）是塞尔维亚网球一哥乔科维奇（Novak Djokovic）主办的慈善表演赛，世界排名第3的提姆（Dominic Thiem）在塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade）赢得首站赛事，上周末参赛球员包括狄米特罗夫、乔科维奇及德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）。

狄米特罗夫昨天也参与在克罗埃西亚港市萨达（Zadar）的第2站赛事，但败给地主柯里奇（Borna Coric）后退赛，并称他感到不适。主办单位今天为预防起见，随即取消乔科维奇对决俄罗斯选手卢布列夫（Andrey Rublev）的比赛。

克罗埃西亚媒体报导，担任赛事总监的乔科维奇教练伊凡尼塞维奇（Goran Ivanisevic）说：「这应该是最适当的决定，我们必须照顾所有参与人员的安全。曾接触狄米特罗夫的人都将接受检测。我3天前刚好已筛检，结果是阴性反应。」

萨达站参赛者包括兹韦列夫，以及曾获美国公开赛冠军的克罗埃西亚好手西里奇（Marin Cilic）。

担任亚得里亚巡回赛总监的乔科维奇弟弟乔尔杰（Djordje）表示，所有曾与狄米特罗夫接触的人在接下来几小时都会陆续接受检测。他接受媒体采访时也说，乔科维奇听到狄米特罗夫确诊消息很难过，「我们都有采取塞尔维亚和克罗埃西亚政府的防疫措施」。

© 2020 AFP