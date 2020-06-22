疫情断飞航 阿根廷男驾帆船横渡大西洋探亲

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（法新社阿根廷马普拉塔21日电） 2019冠状病毒疾病疫情打乱全球空中交通，一名阿根廷籍水手为了返乡探视年迈双亲，日前从葡萄牙独自驾驶一艘简朴的小船，花了85天时间完成横渡大西洋壮举。

巴列斯特罗（Juan Manuel Ballestero）上周抵达阿根廷故乡马普拉塔（Mar del Plata）时，在码头兴奋高呼「任务完成！我成功了！」

47岁的他独自一人驾驶长9公尺的小船「贼鸥号」（Skua），完成这趟长达85天、令人精疲力竭的长途冒险。

巴列斯特罗抵达马普拉塔，采检2019冠状病毒疾病（COVID-19）呈阴性反应后获准踏上陆地，探望高龄82 岁的母亲妮尔达（Nilda）和90岁老父亲卡罗斯（Carlos）。

巴列斯特罗告诉法新社：「我达成了过去这3个月来一直在奋斗的事。归根究柢，就是为了和家人在一起。这是我此行的目的。」

他曾希望赶在父亲5月15日过90大寿前抵达阿根廷，虽然错过祝寿，但至少能和家人一起庆祝父亲节。世界上多数国家和地区是在6月的第3个星期日庆祝父亲节。

2019冠状病毒疾病疫情肆虐全球，飞回阿根廷的班机遭到取消后，在西班牙工作的巴列斯特罗便开始策划这场雄心勃勃的单人海路返乡壮举。

巴列斯特罗在海上期间，家人一度长达54天都没有他的音讯。老父亲卡罗斯微笑表示：「但我们知道他会来。我们毫不怀疑他会来到马普拉塔陪伴他的双亲。」

阿根廷迄今有1000人不治，病故者许多是和巴列斯特罗双亲一样的年长者。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP