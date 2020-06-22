疫情没在怕 俄二战胜利日阅兵24日登场

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（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）不理会国内疫情，24日将在莫斯科举行纪念二战胜利日阅兵，而再过一个多星期俄国就要举行修宪公投，让蒲亭有机会继续参选总统。

今年是俄国纪念二次世界大战胜利75周年，原订5月9日要在红场（Red Square）举行的盛大阅兵，因国内疫情升温与应退伍军人要求而延期。

蒲亭在国内防疫措施一松绑，马上就重新排定阅兵日程，亟欲让俄国走出疫情重创、回复正轨。

根据美国约翰霍普金斯大学网站，截至目前俄国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例58万3879人，病故8101人，是仅次美国与巴西的全球第3大疫区。

24日将在红场举行的阅兵，恰巧与二战后的首次红场阅兵相辉映。1945年6月24日，当时的苏联军队在列宁墓前倒持战败的纳粹军旗庆祝胜利。

这场阅兵后一周，俄罗斯将举行修宪公投，一旦通过，2000年起掌权的蒲亭就可在2024年总统任满后「归零」，继续保有参选资格，有可能掌权至2036年。

67岁的蒲亭24日将出席阅兵仪式，这是他继12日出席升旗典礼后，疫情期间再次现身公开场合。

参与阅兵部队超过1万3000人，将有超过20种武器首次亮相，包括Tosochka新式重型火箭炮，以及T－90M坦克与地对空导弹系统Buk- M3地对空飞弹系统等。

俄军二战经典的T-34坦克也会上场，部分军人甚至将穿上二战期间的军服。

包括中国和印度在内13国军队也会参与这场盛事，超过200辆军用车辆将开上市中心道路。

尽管蒲亭热衷阅兵，俄国国内仍出现担心感染风险的声浪，因为在莫斯科仍禁止大型公众活动。

莫斯科市长索比亚宁（Sergi Sobyanin）与克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）就建议民众在家看电视转播就好，不要亲临现场。

1名军方消息人士告诉法新社，预演时军人都有配戴口罩和橡皮手套，但正式阅兵当天不会这么做。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP