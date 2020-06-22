美俄会谈战略限武条约 条约前景难乐观

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（法新社维也纳22日电） 在当前紧张升温、双方对是否还要任何限武机制也南辕北辙之际，美国、俄罗斯今天在维也纳针对双方即将到期的最后一个重大限武条约进行会谈。

美国总统川普坚持中国应该参与新战略武器裁减条约（New START）的谈判。New START限制美、俄核弹头数量，不过川普对条约未纳入中国，以致中国至今仍能听凭所好发展武器感到不满。

华府的民间智库「武器管制协会」（Arms Control Association）执行长金波（Daryl Kimball）表示，川普政府坚持谈判应纳入中国，凸显美方根本不打算认真看待。

金波说：「我唯一能得到的结论是，川普政府不打算延长New START效期，只是试图拿中国对三方军控谈判不感兴趣当个愤世嫉俗的藉口，索性就让条约届满失效。」

川普先前已毁弃包括中程核武等多项与俄罗斯间的限武条约。

尽管如此，美国特使比林斯里（Marshall Billingslea）和俄国副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）仍开会讨论New START的命运；New START是美俄2010年所签署，将在2021年2月到期。

耗时说服中方参与，加上美国将在11月进行总统大选，想赶在明年2月失效前完成复杂的新约延长变得日益渺茫。

目前New START限制美俄各方只能部署1550枚核弹头。

© 2020 AFP