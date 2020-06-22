荷兰反防疫示威遭足球流氓来乱 警逮400人

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（法新社海牙21日电） 荷兰群众今天走上海牙街头示威，抗议政府防疫管制措施，一些足球流氓也参与其中，与警察发生冲突，最后警方动用水炮进行驱离，并逮捕约400人。

数百名抗议群众聚集海牙市中心，有的身穿写有「结束封锁」字样的T恤，有的举着标语，要求政府解除1.5公尺社交距离的管制。

荷兰国家通讯社（ANP）说，海牙市府高层原先以防疫禁止大型聚会为由禁止这场示威活动，且代理市长蓝克斯（Johan Remkes）「担心活动失序，因警方接获通报有足球流氓等滋事团体混入示威活动」。

蓝克斯后来仍放行示威，但设下时间限制。

警方说，本来抗议活动和平进行，直到一群足球流氓与镇暴警察在中央火车站附近发生冲突，还丢掷石头和瓶子，情势因而改观。

最后警方下令驱离以结束示威，并拘捕400人。

警方说：「其中有5人因为丢掷石块，在中央火车站遭捕。」

餐厅、电影院、咖啡馆、博物馆等都已于本月1日获准对外开放，但需遵守社交距离规范，且上门顾客一次最多仅能招待30人。

荷兰迄今2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例累计4万9593起，死亡累计6090人。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP