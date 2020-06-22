蒙古国将举行国会大选 候选人频频违反防疫规定

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（法新社乌兰巴托21日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情阴霾下，蒙古国将在24日举行国会大选。这场选举出现许多争议，像是候选人违反防疫措施与数千侨胞受困海外无法返国投票。

拥有300万人口的内陆国家蒙古国，夹在中俄之间，采取全球最严格与为期最长的防疫措施，3月成为头几个关闭边界的国家，各级学校和大学更是迅速停课，一路维持关闭到9月。当局已经为24日的国会大选设置2000个投票所。

蒙古国两党竞选活动屡屡违规为民众所诟病，像是无视禁办30人以上造势活动的规定，还有挨家挨户登门拉票，无视维持社交距离的限制。

民主倡议团体卓力格基金会（Zorig Foundation）资深顾问桑布（Bold Sambuu）说：「比起失业和贫穷，民众更担心2019冠状病毒疾病疫情。」

约600名候选人在这单院制国会争取76个席次。执政的蒙古人民党（MPP）看来拥有前所未有的胜算，部分原因可能在于防疫做得彻底。

蒙古国仅通报约200起确诊病例，其中多数从俄罗斯传入，迄今无人病故。

约8000名蒙古人因疫情受困海外无法回国投票。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP