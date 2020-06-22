COVID-19全球确诊逼近890万例 逾46.5万人不治

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间21日19时（台湾22日凌晨3时），全球至少46万5300人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾889万310例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有413万9100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万9846人病故，累计确诊数达226万8093例，至少61万7460人康复。

巴西死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万9976人病故，确诊达106万7579例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万2632死，30万4331例确诊）、义大利（3万4634死，23万8499例确诊）、法国（2万9633死，19万6594例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3378例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊252万2042例，19万2715死；美国和加拿大累计确诊236万9379例，12万8317死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊202万4864例，9万3847死。

亚洲累计确诊101万9927例，2万8794死；中东地区累计确诊64万1421例，1万3515死；非洲累计确诊30万3804例，7981死；大洋洲累计确诊8874例，131死。（译者：陈彦钧）

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