塞尔维亚总统拟重启与科索沃谈判

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（法新社贝尔格勒22日电） 塞尔维亚总统武契奇所属塞尔维亚进步党昨天在国会选举大胜，巩固统治地位后，他今天展开一连串的会晤，希望重启与前交战对手科索沃已停摆的会谈。

塞尔维亚与科索沃的冲突是欧洲最棘手的领土争议之一，因科索沃在1990年代末经历血腥战争而脱离塞尔维亚宣告独立后，塞国一直拒绝承认这个原本的一省已独立。

分析人士指出，由于21日的大选后，塞尔维亚进步党（Serbian Progressive Party）扩大在国会的多数地位，如今武契奇（Aleksandar Vucic）拥有更大的权力，处理这个高度敏感的争议。

武契奇今天将接见欧盟特使拉查克（Miroslav Lajcak）。拉查克致力于重启塞尔维亚与科索沃的对话，这项会谈由欧盟主导，已中止超过一年。

接下来武契奇将于24日出访塞国在科索沃议题上的重要盟邦俄罗斯，然后赴美在白宫会见科索沃代表。

塞尔维亚在1999年实际上丧失对科索沃的控制权，当年北大西洋公约组织（NATO）轰炸塞国部队，以遏止他们与科索沃的阿尔巴尼亚裔分离分子交战。

在这场战争中，超过1万3000人战死，大多数是科索沃的阿尔巴尼亚人。他们在原先的这个省占人口多数。

© 2020 AFP