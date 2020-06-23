委内瑞拉总统：已准备好与川普会谈

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（法新社卡拉卡斯22日电） 委内瑞拉总统马杜洛今天表示，他已「准备好」与美国总统川普会谈；川普稍早表示，对于和这位社会主义领袖会面、商讨他退出权力一事抱持开放立场。

马杜洛（Nicolas Maduro）告诉国营媒体委内瑞拉通讯社（AVN）：「当时机来临，我准备以恭敬的态度，与川普会谈。」

美国新闻网站Axios昨天才刊登川普受访内容，川普当时说，他「可能会考虑」和马杜洛会面，但他今天在推特发文时又改口说，「我的政府永远与自由同在，反对专制的马杜洛政权！我只会为讨论这一件事和马杜洛会面：和平退出权力！」

马杜洛并未特别提及川普的话，但表示「就如同我和拜登（Joe Biden）会谈一样，我也可以和川普会谈」。

民主党籍的拜登将在11月的总统大选挑战川普；拜登2015年担任前总统欧巴马副手期间曾与马杜洛会面。

华府一直是委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）的主要盟友之一，但随着瓜伊多失去挑战马杜洛政权的动能，川普对瓜伊多的信心也日益消褪。

马杜洛目前仍牢牢掌握军方，背后也有俄罗斯、古巴、中国与伊朗等国相挺。

川普日前受访时被问到是否后悔力挺瓜伊多，他一开始回答「不能算」，但又接着说「说我有或没有都可以，但我非常坚决反对在委内瑞拉发生的事」。

不过，白宫稍后表示，川普依旧承认瓜伊多是委国领袖。

白宫新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）在记者会上说，「一切都未改变」，还说川普对瓜伊多「并未彻底失去信心」。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP