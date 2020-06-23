川普重申美中贸易协议完好无损 亚股多收高

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（法新社香港23日电） 白宫贸易顾问纳瓦洛昨天疑透露美中贸易协议已结束，引发市场担心美中关税冲突再起，亚洲股市今天早盘应声重挫；但美国总统川普随后发推文反驳纳瓦洛，激励亚股止跌回升收高。

亚股今天开盘走扬，因尽管数个国家出现可能爆发第二波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的迹象，但各地持续传出恢复经济活动的消息，提振投资人信心。

然而纳瓦洛（Peter Navarro）的发言，却令市场人士惊吓。他接受福斯新闻频道（Fox News）访问时，不仅抨击中国因应疫情方式，被问到今年1月签署、川普经常拿来自夸的美中贸易协议是否已失效，纳瓦洛回答：「是的，（协议）完了。」

消息传出后，亚股立刻应声下跌。不过，川普很快在推特（Twitter）发文表示：「美中贸易协议完全没变。希望他们（中国）将继续履行协议事项！」纳瓦洛随后也澄清，他的发言被断章取义。

亚股应声翻涨，香港股市收高1.6%，东京股市收高0.5%，雪梨、上海、首尔和新加坡股市全数收涨0.2%，台北和曼谷股市皆收高0.3%。但威灵顿、雅加达、马尼拉和吉隆坡股市收黑。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP