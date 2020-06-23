日本重启经济 东京迪士尼7月1日重新开放

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（法新社东京23日电） 日本重启经济，东京迪士尼度假园区营运商东方乐园公司今天表示，在因2019冠状病毒疾病疫情关闭4个月后，将在7月1日重新开放。

东京迪士尼乐园（Tokyo Disneyland）及东京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea ）2月底因疫情关系宣布关闭。随着日本解除紧急事态，恢复商业活动，这两座主题乐园也宣布重新开放。

东方乐园公司（Oriental Land）表示，游客必须提前在网路订购限量门票，入园时得量体温，强制规定戴口罩、在各景点采梅花座等措施。

东方乐园发表声明说，「我们开园将采取谨慎的措施」，作法包括限制入园和每趟搭乘游乐设施的人数，也会加强清洁并要求游客维持社交距离。

上个月，东方乐园在内的日本游乐园业者，发表了如何在疫情中安全营运的守则。

其中的一项建议，要求寻求刺激的人，在玩云霄飞车和其他设施时，「不要大声喊叫」。

其他地方的迪士尼乐园，包括加州、巴黎两个园区已经宣布重新开园，上海迪士尼则是在5月恢复营运。

迪士尼位于东京的这两座乐园，每年都有超过3000万游客涌入，是东京热门景点之一。

© 2020 AFP