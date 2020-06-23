民调称半数华裔加拿大人 因疫情遭排挤

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（法新社蒙特娄22日电） 今天公布的民调显示，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发后，半数华裔加拿大人表示曾遭受与种族有关的辱骂和其他歧视性行为。

雷德民意测验机构（Angus Reid Institute）在声明中表示，对华裔的攻击、威胁、针对性涂鸦，在2019冠状病毒疾病疫情爆发后，成为了「影子疫情」。

雷德民意测验机构表示，这让很多人感到沮丧，认为他们的同胞不视他们为「正港加拿大人」。

61%的人表示，他们改变了日常作息，以避免摩擦和骚扰；超过一半的人，担心他们的孩子重返校园后，会因为疫情而被霸凌。

这项对516名华裔加拿大人所做的调查，发现有半数的人在最近几个月曾被取笑或辱骂。

43%的人还说，他们曾被威胁或恐吓。

30%的人也表示，他们经常遭受针对性涂鸦、社群媒体留言的攻击，或让他们觉得自己对其他人的健康和安全构成威胁。

加拿大华裔人口超过170万人，占总人口约5%。

这项与亚伯达大学（University of Alberta）合作的线上民调是在6月15日到18日之间进行，44%受访者在加拿大出生，22%是从香港或中国移民加拿大。

加拿大自3月中爆发疫情以来，累计确诊总数超过10万例，当中包括染疫身故近8500人。

根据华盛顿邮报（The Washington Post）报导，加拿大深受邻国美国的媒体报导和社会趋势影响，像是美国的亚裔美籍医疗工作者通报遭到种族歧视的案件攀升。

美国总统川普（Donald Trump）将疫情危机归咎于中国，在很长一段时间说是「中国病毒」（Chinese virus），甚至在20日的造势大会上不断重复这个名词，当天还把这波疫情说是「功夫流感」（Kung-Flu）。

© 2020 AFP