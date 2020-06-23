疫情打乱好莱坞行事历 2021年金球奖延至2月28日

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（法新社洛杉矶22日电） 受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，继奥斯卡金像奖2021年第93届颁奖典礼延至4月举行后，金球奖（Golden Globes）也将由传统上的1月初延至2月28日举行。

金球奖主办单位好莱坞外籍记者协会（Hollywood Foreign Press Association, HFPA）今天发布声明说：「将在未来数周公布参选资格、投票期限以及修正后的入围名单公布时间。」

金球奖通常在每年1月的第1个周日举行，除了正式揭开好莱坞颁奖季，也是压轴奥斯卡奖的重要风向球。

好莱坞外籍记者协会今天的声明并未明确提到疫情，但这波病毒已对好莱坞造成破坏性影响，电影院不开门、制片中断，片商也须延后发行日期。

主办奥斯卡奖的美国影艺学院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）日前宣布，明年的奥斯卡颁奖典礼将从原定的2月28日延后8周，改至4月25日举行。

美国影艺学院这项决策引发骨牌效应，英国影艺学院电影奖（BAFTA）和独立精神奖（Film Independent Spirit Awards）也跟着顺延。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP