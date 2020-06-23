眼见未必是真 Google推图像查核标签

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（法新社旧金山22日电） 搜寻引擎巨擘谷歌（Google）公司今天表示，为致力根除假图、假影片，公司在照片与影音搜寻上新增添「事实查核」（fact-check）标签。

法新社报导，当用户透过Google搜寻照片与影音时，搜寻页面所列图片底下，会附有事实查核标签。

Google产品经理柯恩（Harris Cohen）说：「照片与影音是个让大家了解世界各地所发生事情的可信方式，但这类有力视讯媒介有缺陷，特别是当来源、真实性或脉络上就启人疑窦时。」

「从今天开始，我们在全球Google影像推出事实查核标签，协助用户浏览与搜寻时，对他们在网上所见，能有更多的判断依据。」

Google新标签是以独立的事实查核机制ClaimReview资料库为基础。

柯恩说：「现在，当你透过Google搜寻照片时，在结果所列出的小图底下，可以见到事实查核标签。」

「当用户点进小图变成大图时，便可见到事实查核摘要出现。这些标签可能同时出现在有关特定图像的事实检查文章，以及某篇故事中图像的事实检查文章。」

Google表示，新标签不会影响搜寻结果排名。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

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