美国向联合国安理会提案 延长伊朗武器禁运

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（法新社纽约联合国总部23日电） 美国已向联合国安全理事会提出一项决议草案，谴责伊朗于2019年对沙乌地阿拉伯石油设施发动破坏性攻击，并且提议延长对伊朗的武器禁运。

法新社取得的草案显示，美国建议「谴责伊朗于2019年9月对沙国发动攻击」，并吁请安理会「禁止直接或间接供应、销售或转移武器及相关材料」给伊朗，但在30天前预先通知并获准者除外。

这项决议案并未订出表决日期，且不太可能在安理会通过，因为可以行使否决权的中国和俄罗斯已表明反对延长这项禁运。

武器禁运是2015年伊朗核子协议的一部分，定于10月到期，但华府致力延长这项禁运，因为美国与世仇伊朗紧张情势依然高涨。

伊朗核子协议缔约国法国、英国及德国19日发布联合声明，反对如期解除对伊朗的武器禁运，强调这恐对「区域安全和稳定造成重大影响」。

2019年，沙国国营能源巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）设施遭到攻击，导致大规模损害，以致沙国石油产出暂时中断，影响沙国总产油量的一半。

联合国本月初发布的一项报告显示，这场攻击中使用的巡弋飞弹和无人机零件不是在伊朗制造，就是从伊朗出口。

© 2020 AFP