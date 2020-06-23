英国防疫再松绑 传英格兰电影院博物馆7月复业

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（法新社伦敦22日电） 英国政府消息人士今天表示，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染和死亡率持续下滑，英国将展开下阶段防疫松绑，英格兰地区的电影院、博物馆和美术馆7月4日将恢复营业。

英国唐宁街（Downing Street）首相办公室一名消息人士指出，上述场所将必须采取社交距离措施，包括单向行动限制、间隔排队、改善通风和预先贩售票券等。

英国首相强生（Boris Johnson）明天将向国会发表声明公布相关计画，且会说明发廊、礼拜场所、酒吧和餐厅是否也获准重新开放。

强生也将宣布针对保持2公尺社交距离规范所进行审查的结果。餐饮业者和许多国会议员认为，这项规定不切实际且没有必要，希望能将社交距离设定减至1公尺。

英国原本是欧洲最严重的疫情灾区之一，但随着感染率下降，当局在3月底实施的禁足令已经逐步松绑。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，截至台湾时间23日晚间7时左右，英国通报的累计确诊病例数超过30万例，其中4万2000多人不治。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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