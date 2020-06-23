蓬佩奥：波顿新书如同史诺登爆料 刑事责任躲不掉

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（法新社华盛顿22日电） 美国国务卿蓬佩奥今天表示，白宫前国安顾问波顿爆炸性的新书大爆猛料，堪比国家安全局（NSA）包商前雇员史诺登揭发美国大规模侦监公民一事。

蓬佩奥（Mike Pompeo）是在波顿（John Bolton）新书「事发之室－白宫回忆录」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）出版前夕，发表上述评论。

蓬佩奥告诉福斯新闻（Fox News）：「他披露的资讯，坦白讲，会让他担负刑事责任，躲也躲不过。」

蓬佩奥表示：「史诺登（Edward Snowden）揭露机密资讯的后果，我们都已经看到。波顿的所作所为和那没有两样。」

「泄露这样的资讯，会对美国带来真正的风险和绝对的伤害。」

史诺登曾任国家安全局包商雇员，2013年他披露国安局探员大规模侦监公民一事，被美国控以间谍罪和窃取国家机密罪，面临最高30年徒刑，之后史诺登便流亡俄罗斯至今。

「事发之室－白宫回忆录」披露许多不利总统川普的爆料，不仅强调川普「不适任」，还描述川普曾「恳求」中国国家主席习近平帮忙，拉抬他11月赢得连任的机会。

过去几天，川普和团队一直摇摆不定，到底是该斥波顿的新书为「虚构小说」，或该宣称这本书充斥高度敏感和机密的资讯。

白宫试图阻止「事发之室－白宫回忆录」出版，但美国法官20日表示，现在核发禁制令已经太晚，不愿阻止此书出版。

© 2020 AFP