酋长染疫病逝 凸显拉美国原住民困境

广告 继续浏览后续

(法新社乌拉圭首都蒙特维多22日法验)因为免疫系统先天不良,加上国家长达数世纪对他们不理不睬,一场疫情,夺走了大批拉丁美洲原住民的性命。

不遗余力捍卫亚马逊雨林的原民酋长帕亚康(Paulinho Paiakan)上周染疫病逝,更凸显出原民社群面临的威胁。亚马逊雨林区内,有多达420个原住民部落。

帕亚康在巴西北部的医院病逝。根据巴西原住民协会(Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil),巴西100个原民部落至今已有超过300人因这波疫情病逝,是2019年巴西原民死亡总数的5倍。

巴西原住民协会指责极右派总统波索纳洛(Jair Bolsonaro)的政府「毫无作为」,完全没能避免让疫情扩散到75万原民居住的地区。目前已有超过5300名原住民染疫。

巴西是全球疫情第2惨重的国家,至今超过100万人确诊,5万多人染疫不治。

巴西原住民协会执行督导瓜哈哈拉(Sonia Guajajara)表示:「如果他一开始就采取预防措施,我们就不会出现这种死亡数字。」(译者:郑诗韵/核稿:刘淑琴)

© 2020 AFP