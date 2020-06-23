酋长染疫病逝 凸显拉美国原住民困境

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（法新社乌拉圭首都蒙特维多22日法验）因为免疫系统先天不良，加上国家长达数世纪对他们不理不睬，一场疫情，夺走了大批拉丁美洲原住民的性命。

不遗余力捍卫亚马逊雨林的原民酋长帕亚康（Paulinho Paiakan）上周染疫病逝，更凸显出原民社群面临的威胁。亚马逊雨林区内，有多达420个原住民部落。

帕亚康在巴西北部的医院病逝。根据巴西原住民协会（Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil），巴西100个原民部落至今已有超过300人因这波疫情病逝，是2019年巴西原民死亡总数的5倍。

巴西原住民协会指责极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的政府「毫无作为」，完全没能避免让疫情扩散到75万原民居住的地区。目前已有超过5300名原住民染疫。

巴西是全球疫情第2惨重的国家，至今超过100万人确诊，5万多人染疫不治。

巴西原住民协会执行督导瓜哈哈拉（Sonia Guajajara）表示：「如果他一开始就采取预防措施，我们就不会出现这种死亡数字。」（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP