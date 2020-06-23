MLB最新复赛方案 球员投票后否绝

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（法新社洛杉矶22日电） 美国职棒大联盟MLB球员工会今天否决联盟提出，针对终结谈判僵局的最新方案，让新球季再现危机。

体育电视频道ESPN报导指出，MLB球员工会经表决，以33比5拒绝资方提出的60场例行赛加上扩大季后赛的复赛方案。

这意味MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）现在可以依据3月底的一项协议介入，下令要球队展开大幅缩短的赛季。

MLB联盟提出连串方案，都是要让球员依实际比赛场数，按比例领取薪水。正常情况下，MLB每年例行赛为162场。

球员方面则是不断拒绝这些提案，并指球员已经在3月同意减薪，球团不该再要他们接受任何降薪。

球员工会曾提出要打长一点的例行赛季，并领取全额薪资，这个方案和球团老板的想法，几乎完全背道而驰。

球员工会今天拒绝MLB资方提出的最新复赛方案，意味曼佛瑞德可依劳资双方3月同意的协议，单方面强制重启约打48场比赛的新赛季。

MLB原订在3月底开始，展开162场例行赛的新赛季，但因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延宕至今，劳资双方多次协商复赛事宜，但始终难以达成共识。

© 2020 AFP