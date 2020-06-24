丁丁历险记封面挖苦纳粹 法国拍卖上看千万

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（法新社巴黎24日电） 「丁丁历险记」是比利时经典漫画，其中「奥图卡王的权杖」系列封面27日将在巴黎拍卖，封面主题在嘲讽纳粹德国扩张主义，成交价码可能落在35万欧元（新台币约1165万元）之上。

纳粹德国领导人希特勒1938年并吞奥地利后，创作「丁丁历险记」的比利时着名漫画家艾尔吉（Herge）在「奥图卡王的权杖」（King Ottakar's Sceptre）系列中挖苦希特勒。

「奥图卡王的权杖」讲述主角丁丁（Tintin）和他的忠犬白雪（Snowy）前往漫画中虚构的巴尔干半岛西尔达维亚王国（Syldavia），协助国王找回失去的权杖，阻止了政变阴谋。

故事最初刊登在比国布鲁塞尔保守媒体「二十世纪报」（Le Petit Vingtieme）的儿童增刊上。封面是丁丁在捷克布拉格下机时跌倒，而必须抓住新朋友哈朗毕克（Alembick）教授的胡子来保持平衡。

法国艾德拍卖公司（Artcurial）原定3月在巴黎举行这次拍卖，却因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行而延后。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP