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（法新社香港24日电） 迹象显示第2波疫情蠢蠢欲动，部分地区再度实施封锁措施，但新公布经济数据利多显示经济正在复苏，亚洲股市今天走势分歧。

在各国政府和中央银行祭银弹救市的同时，松绑防疫管制可能带来经济复苏的希望，但松绑措施也可能反而会让疫情卷土重来，令投资人进退两难。

欧元区6月商业活动大幅改善，加上美国新屋销售劲扬等经济数据出炉后，昨天大多数地区的股市反弹，美股和欧股也跟涨。

在此同时，数个国家持续放宽防疫措施，包括英国首相强生宣布，酒吧、餐厅、饭店和电影院7月4日可以恢复营业。

然而，也有越来越多人担心部分国家解封后疫情恐再起。东京都知事小池百合子今天警告，在一个工作场所发现好几个新增感染病例。

德国则因一处屠宰场爆发疫情，1500多名员工遭到感染，合计拥有将近64万人口的两个西部地区再度进入封锁状态。

东京股市小跌0.07%，新加坡股市下跌0.24%，香港股市下挫0.50%，马尼拉股市挫跌1.73%。

雪梨股市上涨0.19%，上海股市上扬0.30%，台北股市扬升0.42%，威灵顿股市上涨1.14%，雅加达股市上扬1.75%。

首尔股市扬升1.42%，受惠于有报导指出，北韩领导人金正恩决定暂缓对南韩采取军事行动的计画，在平壤当局一周前炸毁位于开城的两韩联络办公室后，此举似乎是要缓和南北韩之间的紧张局势。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP