巴基斯坦国际航空失事初步调查出炉 人为疏失酿祸

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（法新社伊斯兰马巴德24日电） 巴基斯坦国际航空一架客机在5月22日坠毁，机上97人丧命。空难的初步调查报告今天出炉，失事原因是机师和航管人员的人为疏失，例如机师在降落时不专心竟聊起疫情。

5月22日巴基斯坦国际航空公司（Pakistan International Airlines）一架客机从东部城市拉合尔（Lahore）起飞，原定飞往喀拉蚩（Karachi）。

但这架空中巴士A320型（Airbus A320）飞机的两个发动机失灵，尝试降落2、3次都不成功，最后坠入喀拉蚩金纳国际机场（Jinnah International Airport）附近一处住宅区，导致机上97人死亡、2人生还。

巴基斯坦航空部长沙瓦尔汗（Ghulam Sarwar Khan）在国会宣布调查结果说：「机师和航管员都没有遵守标准规则。」

他还说，机师尝试降落飞机时，竟然讨论起2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

沙瓦尔汗指出：「机师和副机师不专心，整段对话都在讨论冠状病毒。」

包含法国政府官员和航空业人士在内的巴基斯坦调查团队，分析了失事客机的数据和语音纪录器。

沙瓦尔汗强调，这架飞机「百分之百适合飞行，没有技术故障的问题」。（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP