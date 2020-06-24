成人片男星朗杰瑞米被控性侵 最高可关90年

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（法新社洛杉矶23日电） 洛杉矶郡地方检察官办公室今天说，有「A片皇帝」之称的美国成人片男星朗杰瑞米被控于2014至2019年间强暴3名女性并性侵另1人，若罪名成立，最长可能蹲上90年苦牢。

法新社与美国有线电视新闻网（CNN）报导，现年67岁的朗杰瑞米（Ron Jeremy）是情色片界赫赫有名的大咖男星，1970年代入行，拍过超过1700部重口味、真枪实弹的所谓「硬蕊」（hardcore）A片，知名的包括「深喉咙续集」（Deep Throat II）以及John Wayne Bobbitt Uncut等；但近年他性侵传言不断，早被业界列为拒绝往来户。

朗杰瑞米被控4项性侵，其中3项是2017至2019年间发生于西好莱坞同一间酒吧，另一项涉嫌于2014年5月在西好莱坞一处民宅强暴一名25岁女子。据称受害的女子年龄在25至46岁之间，若遭定罪，最高可处90年徒刑。

律师告诉法新社，这些控罪「让人意外」，朗杰瑞米否认所有指控。

朗杰瑞米今天首次现身洛杉矶高等法院，但未提出抗辩。他被要求以660万美元交保，26日将正式提讯。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP