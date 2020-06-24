扬言对抗议民众动用重大武力 川普推文遭隐藏

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（法新社华盛顿23日电） 社群媒体推特（Twitter）今天以违反「谩骂内容」规范为由隐藏一则美国总统川普的推文，川普在推文中扬言要动用「重大武力」对付华府抗议民众。

此举似乎是推特首度以「谩骂」推文为由对付川普。推特近来数度将川普的推文标示为误导及违反赞扬暴力规则，争议愈演愈烈。

川普推文写道：「只要我当你们的总统一天，华府就永远不会有『自治区』。他们若想试试看，就会遭遇重大武力！」

推特将川普这则推文隐藏起来，用户若要查看推文内容，必须点击展开，推文上方还标注「这则推文违反推特对于谩骂行为的规则」，但「为了公众利益」，推文仍开放查阅。

法新社报导，川普推文指的是华盛顿州西雅图（Seattle）抗议民众两周前设立的无政府区域，此举让保守派人士大为光火。

推特将川普推文隐藏的举措，让白宫和社群媒体公司之间的战火加剧；虽然川普在社群媒体上有一大票追踪者，他仍指控社群媒体对保守派持有偏见。

推特就违反规定一事对川普采取积极的新立场，与脸书（Facebook）形成对比。维权人士虽一再向脸书施压，要求脸书遏止具有煽动性质的内容，但脸书大体上仍维持放任政策。

不过，脸书上周倒是移除一则川普竞选连任阵营的广告，广告中含有纳粹德国用来标记政治犯的符号。脸书表示，该则广告违反脸书平台禁止「组织仇恨」（organized hate）的规范。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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